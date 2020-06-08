Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфакс08 июня в 12:46

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 03:22

Рубль уступил доллару 27 копеек на открытии торгов 9 июня

Экономика сегоднявчера в 03:13

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,52 руб

ТАССвчера в 03:02

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 03:22

Рубль вечером по-прежнему снижается на фоне дешевеющей нефти

ПРАЙМвчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
66
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
36
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
58
Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
234
Политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
3,4K
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 04:28
477
Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru 05:41
67
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Происшествия

Михаила Ефремова направят на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий.
РБК 05:33
435
Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
108
Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

РИА Новости 06:17
72
Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
25
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
12
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Коммерсантъ 05:36
32
Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Российская газета 01:41
260
Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском вчера в 18:10
91
Политика

В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора

На 31-й сессии Законодательного собрания Иркутской области назначены выборы губернатора региона.
Московский Комсомолец 00:30
53
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
890
Футбол

Бывший спортдиректор «Енисея» сообщил о пристрастии Аленичева к алкоголю

Бывший спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский заявил, что ранее руководивший клубом Дмитрий Аленичев употреблял алкогольные напитки во время работы.
РБК 06:21
Армия и оружие

Россия и Турция провели 16-е патрулирование в Идлибе

Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 16-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
ТК Звезда 05:56
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
612
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости вчера в 01:53
3
Экономика

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
13
Киберспорт

Инсайдер сообщил, что действие Battlefield 6 развернется в наше время

Хендерсон сообщил, что Battlefield 6 станет абсолютно новой игрой и выйдет в 2021 году для текущего и следующего поколения консолей.
Cyber.sports.ru 04:30
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:13
1,5K
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
5
Политика

США захотели построить ледокольный флот

РИА Новости вчера в 13:29
153
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
164
Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
405
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное