Доллар подорожал на 4 копейки — до 71,57 рубля, согласно данным Московской биржи утром 17 июля. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 2 копейки и составил 81,51 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

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