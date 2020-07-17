Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снизился к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

Доллар подорожал на 4 копейки — до 71,57 рубля, согласно данным Московской биржи утром 17 июля. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 2 копейки и составил 81,51 рубля.
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля

ПРАЙМ04:34

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:12

Рубль в начале биржевых торгов теряет к доллару и евро. На фондовом рынке РФ динамика отрицательная

Интересантвчера в 03:16

Курс евро вырос до 81,6 рубля

Компания03:12

Доллар вырос до 71,59 рубля

Профиль03:42

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 71,71 рубля

Банки.ру04:33

Курс доллара на Мосбирже вырос до 71,59 рубля

ТАСС03:14
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Футбол

В ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом

ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT.
Известия 07:02
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске

Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.
РБК 07:02
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Происшествия

В Саратовской области сократилось число убийств

В Саратовской области зафиксирован рост преступности. Об этом 17 июля на пресс-конференции сообщил и.о. руководителя СУ СКР Олег Мезрин.
Регион 64 06:53
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Экономика

Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%

Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:15
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Футбол

Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч

Напомним, Платов требовал с Мухина € 350 тыс. за одностороннее расторжение договора и самостоятельное ведение переговоров с «Локо», однако до рассмотрения апелляции суд принял решение взыскать с игрока 100 тыс. рублей.
Чемпионат 05:45
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
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Футбол

Месси не видит перспектив у «Барселоны» в Лиге чемпионов

CT news 03:03
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Общество

Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат

Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
43
Политика

Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках

Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:48
52
Общество

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform вчера в 13:37
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Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

На сайте Следственного управления СК России по республике сообщается, что в 2003 году он, занимая должность главы Буинского района, организовал убийство местного жителя.
Российская газета 07:05
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Политика

Песков прокомментировал перенос «Бессмертного полка»

Известия 06:54
Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру

Газета.Ru 05:41
Армия и оружие

День авиации ВМФ России отмечают 17 июля

История российской морской авиации началась с победы русских летчиков в воздушном бою 17 июля 1916 года.
Телепорт вчера в 19:33
1
Политика

Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17.
ФАН 05:09
2
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
33
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
2,1K
Общество

Песков: РФ выступает против пересмотра итогов исторического прошлого

Михаил Метцель / ТАСС Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого, так как без их знания невозможно с уверенностью смотреть в будущее.
РЕН ТВ 06:07
Общество

Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
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Политика

Владимир Капкаев покидает пост председателя комитета по бюджету

По отзывам журналистов из думского пула, Капкаев на посту председателя комитета производит впечатление грамотного специалиста в бюджетной сфере, деликатного и дипломатичного человека, хотя стилистически не подходящего реактивному режиму, в котором сейчас находится областной парламент.
Взгляд-инфо 04:05
Наука

Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось

Антропологи из США и Великобритании подтвердили, что окаменевшие фекалии, сохранившиеся в пещерах Пэйсли (запад США), остались от людей, живших здесь более двенадцати тысяч лет назад, то есть, еще до появления культуры Кловис, представители которой ранее считались первыми людьми в Америке.
Planet Today вчера в 07:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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