Финансы
Экономика сегодняРубль снизился к доллару и евро в начале торгов Московской биржи
Доллар подорожал на 4 копейки — до 71,57 рубля, согласно данным Московской биржи утром 17 июля. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 2 копейки и составил 81,51 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Футбол
В ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом
ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT.
Известия 07:02
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.
РБК 07:02
Происшествия
В Саратовской области сократилось число убийств
В Саратовской области зафиксирован рост преступности. Об этом 17 июля на пресс-конференции сообщил и.о. руководителя СУ СКР Олег Мезрин.
Регион 64 06:53
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:15
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Футбол
Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч
Напомним, Платов требовал с Мухина € 350 тыс. за одностороннее расторжение договора и самостоятельное ведение переговоров с «Локо», однако до рассмотрения апелляции суд принял решение взыскать с игрока 100 тыс. рублей.
Чемпионат 05:45
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Политика
Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках
Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:48
Общество
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform вчера в 13:37
Происшествия
Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве
На сайте Следственного управления СК России по республике сообщается, что в 2003 году он, занимая должность главы Буинского района, организовал убийство местного жителя.
Российская газета 07:05
Биатлон
Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру
Газета.Ru 05:41
Армия и оружие
День авиации ВМФ России отмечают 17 июля
История российской морской авиации началась с победы русских летчиков в воздушном бою 17 июля 1916 года.
Телепорт вчера в 19:33
Политика
Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств
Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17.
ФАН 05:09
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Общество
Песков: РФ выступает против пересмотра итогов исторического прошлого
Михаил Метцель / ТАСС Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого, так как без их знания невозможно с уверенностью смотреть в будущее.
РЕН ТВ 06:07
Общество
Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
Политика
Владимир Капкаев покидает пост председателя комитета по бюджету
По отзывам журналистов из думского пула, Капкаев на посту председателя комитета производит впечатление грамотного специалиста в бюджетной сфере, деликатного и дипломатичного человека, хотя стилистически не подходящего реактивному режиму, в котором сейчас находится областной парламент.
Взгляд-инфо 04:05
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Антропологи из США и Великобритании подтвердили, что окаменевшие фекалии, сохранившиеся в пещерах Пэйсли (запад США), остались от людей, живших здесь более двенадцати тысяч лет назад, то есть, еще до появления культуры Кловис, представители которой ранее считались первыми людьми в Америке.
Planet Today вчера в 07:37