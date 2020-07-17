Финансы
ИзвестияКурс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля. Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС.
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За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:40
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
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«ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»
Telesputnik.ru 06:13
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Политика
Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
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Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Политика
Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Происшествия
Адвокат сообщил о новых делах против основателя «Омбудсмена полиции»
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются еще два уголовных дела, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
РБК 07:21
Общество
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы
Задания в ЕГЭ по химии имеют разный уровень сложности, но все они не выходят за рамки школьной программы.
Российская газета 07:52
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
Дни24 05:27
Общество
Коронавирус обнаружили у пяти туристов в Калининградской области
В Калининградской области выявлено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Псковское агентство информации 07:57
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Футбол
В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен
Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
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Известия 04:43
Технологии
Опубликована спецификация SATA Revision 3.5
Международный консорциум Serial ATA (SATA-IO), занимающийся развитием и продвижением технологии Serial ATA (SATA), объявила о публикации спецификации SATA Revision 3.5.
iXBT.com 04:18
Здоровье
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы
Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
RT на русском 08:14
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23