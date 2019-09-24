Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 7 копеек – до 64,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки – до 70,45 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи. На «Форексе» евро снижается на 0,2%, до 1,0998 доллара.

Рубль снизился к доллару и вырос к евро

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