Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 7 копеек – до 64,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки – до 70,45 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи. На «Форексе» евро снижается на 0,2%, до 1,0998 доллара.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро
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Рубль в начале дня корректируется «в минус» к доллару и незначительно растет к евро
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
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В палату к Анастасии Заворотнюк привезли ее младшую годовалую дочь
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X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
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Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
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Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
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Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
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Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
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Украинский телеканал «112» лишили лицензии
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
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