Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня опустился на 15,75 копейки – до 69 рубля. Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
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РИА Новости 00:53
Армия и оружие

Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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Lenta.ru вчера в 23:40
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«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Взгляд.ру 09:11
Политика

Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана.
RT на русском 09:44
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
Происшествия

Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены

Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Кино

Netflix показала таймлайн «Ведьмака»

Netflix опубликовала официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Cyber.sports.ru 06:43
Общество

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране

RT на русском 08:14
Происшествия

Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
RT на русском 08:58
Происшествия

В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Вести.Ru 09:04
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
РИА Новости 09:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
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Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»

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Карлос Гон объяснил побег из Японии

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
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Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
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Четыре человека погибли при аварии в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в городском округе Луховицы в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
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