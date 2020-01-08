Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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Рубль растёт к евро

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Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

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Рубль в начале торгов слегка снижается к доллару и растет к евро

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Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня02:31

Доллар подешевел до 61,83 рубля

Профиль05:15
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Политика

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

RT на русском 05:03
Армия и оружие

Иран назвал удары по базам США мерой самообороны

Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Российская газета 01:41
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Газета.Ru 03:39
Происшествия

Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января

Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.
News.ru 03:21
Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Российская газета 04:16
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Происшествия

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщил портал Delfi.
Интерфакс вчера в 15:19
Политика

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Культура

CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов

Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Popcornnews.ru 03:50
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Интерфакс 06 января в 02:17
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Политика

Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия

В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа

2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Караван Ярмарка 04:01
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС вчера в 05:45
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Футбол

Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»

Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.
Soccer.ru вчера в 23:53
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Шоу-бизнес

Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике

На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Вести Подмосковья вчера в 23:53
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