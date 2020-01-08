Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Интерфакс02:17

Рубль растёт к евро

RT на русском02:05

Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

Эхо Москвы02:32

Рубль просел на две копейки по отношению к доллару

News.ru02:30

Рубль в начале торгов слегка снижается к доллару и растет к евро

ПРАЙМ02:50

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня02:31
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Происшествия

В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

RT на русском 03:43
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
Армия и оружие

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Наука

Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов

Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.
MedikForum.ru 06 января в 15:12
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Общество

Падение украинского «Боинга» — авиаторы указывают на поражающие элементы в обшивке

На профессиональных форумах авиаторов специалисты обратили внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося в Иране Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ).
Rusvesna.su 03:36
Общество

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

REGNUM 02:40
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой

Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
StarHit.ru 01:00
Общество

Впервые после долгого отсутствия принц Гарри и Меган Маркл появились на публике

Фото: принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Канады Отдельно стоит сказать, что спешный отъезд супругов в Канаду в основном связывают с тем, что их якобы затравили британские СМИ.
Bimru.ru 03:00
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
REGNUM вчера в 23:38
Кино

Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»

«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
LentaChel.ru вчера в 01:24
Политика

Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

ТАСС 03:26
Здоровье

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
RT на русском 06 января в 01:02
Общество

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, еще 213 получили ранения, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.
Avia.pro 03:07
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Общество

На видео попал, предположительно, момент падения украинского Boeing в Иране

Авиакатастрофа украинского самолета возле Международного аэропорта имени Имама Хомейни могла попасть на видео.
ТК Звезда вчера в 23:02
Армия и оружие

Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Взгляд.ру 03:31
Культура

Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»

Официальный аккаунт фильма «Вторжение» в Instagram ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, стоит ли ему вернуться из отпуска для просмотра фильма в кинотеатре.
Известия 01:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
РБК вчера в 13:05
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
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