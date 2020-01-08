Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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