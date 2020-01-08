Финансы
ИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов
Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Наука
Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов
Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Общество
Падение украинского «Боинга» — авиаторы указывают на поражающие элементы в обшивке
На профессиональных форумах авиаторов специалисты обратили внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося в Иране Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ).
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
Общество
Впервые после долгого отсутствия принц Гарри и Меган Маркл появились на публике
Фото: принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Канады Отдельно стоит сказать, что спешный отъезд супругов в Канаду в основном связывают с тем, что их якобы затравили британские СМИ.
Армия и оружие
Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Кино
Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»
«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Общество
Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, еще 213 получили ранения, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности
Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Общество
На видео попал, предположительно, момент падения украинского Boeing в Иране
Авиакатастрофа украинского самолета возле Международного аэропорта имени Имама Хомейни могла попасть на видео.
Армия и оружие
Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину
Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Культура
Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»
Официальный аккаунт фильма «Вторжение» в Instagram ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, стоит ли ему вернуться из отпуска для просмотра фильма в кинотеатре.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
Армия и оружие
В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана
Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.