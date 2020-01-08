Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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Рубль растёт к евро

RT на русском02:05

Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

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Рубль просел на две копейки по отношению к доллару

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ПРАЙМ02:50

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня02:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

Посольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране

Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
REGNUM 05:07
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Политика

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
Происшествия

На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

РИА Новости 04:37
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 06 января в 05:09
Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Российская газета 04:16
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
ФАН 04:56
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
ТАСС 04:12
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Здоровье

Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году

25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Ranpress.ru вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 06 января в 05:09
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru 06 января в 07:11
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США

Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Известия 05:20
Происшествия

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января

Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
РИА Новости 02:49
Политика

Арестован автор фейковой новости о поздравлении Пашиняна Трампу

В Ереване арестовали автора фейковой новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа в связи с ликвидацией командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Инфорос 04:23
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Политика

В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Lenta.ru 03:57
Гаджеты

Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете

Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
iXBT.com 03:18
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Авто

Logan, Sandero и Duster получили юбилейную спецверсию

Модели Logan, Sandero и Duster, которые выпускает румынская компания Dacia (принадлежащая Renault), получили юбилейную спецверсию SE Twenty, доступную в Великобритании.
За рулем Кубань 03:50
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
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