Финансы
ИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов
Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Происшествия
Посольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране
Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
Политика
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
На Украине завели дело после крушения самолета в Иране
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске
"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана
Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США
Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Происшествия
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января
Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
Политика
Арестован автор фейковой новости о поздравлении Пашиняна Трампу
В Ереване арестовали автора фейковой новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа в связи с ликвидацией командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Политика
В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Авто
Logan, Sandero и Duster получили юбилейную спецверсию
Модели Logan, Sandero и Duster, которые выпускает румынская компания Dacia (принадлежащая Renault), получили юбилейную спецверсию SE Twenty, доступную в Великобритании.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.