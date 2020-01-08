Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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Рубль растёт к евро

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Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

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News.ru02:30

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 8 января составил 61,8328 руб

Финмаркет03:45

Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился до 61,83 рубля

ПРАЙМ03:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
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Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
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Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
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Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
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Армия и оружие

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Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах

Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
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Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
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В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
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Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
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Кролик Питер 2 Кто делает: Sony Pictures Когда выходит: 27 февраля Сиквел фильма с вкраплением компьютерной анимации (или наоборот) с тем же режиссером, актерами и главными ушастыми героями.
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Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки

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Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
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