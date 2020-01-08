Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Общество Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Кино Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

Политика Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.

Происшествия Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.

Технологии Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».

Политика Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Политика Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.

Культура Главная анимация — 2020 Кролик Питер 2 Кто делает: Sony Pictures Когда выходит: 27 февраля Сиквел фильма с вкраплением компьютерной анимации (или наоборот) с тем же режиссером, актерами и главными ушастыми героями.

Технологии Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки Японская корпорация Sony представила логотип новой игровой приставки PlayStation 5. Во время презентации президент игрового подразделения компании Джим Райан рассказал об особенностях нового устройства.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Происшествия В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.