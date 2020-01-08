Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.
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Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

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Рубль растёт к евро

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Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,84 рублей

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 8 января составил 61,8328 руб

Финмаркет03:45

Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился до 61,83 рубля

ПРАЙМ03:34
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Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
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Как отметила Захарова в своем Facebook, запомнить "ошибку" нужно, чтобы завтра в США не начали вновь искать поводы, как обвинить Россию в утечке материалов.
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Названо самое популярное у россиян политическое ток-шоу

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В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
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Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

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Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

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