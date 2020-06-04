Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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