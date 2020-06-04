Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
Российская газета вчера в 12:10
Общество
В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксирован 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах.
Известия 03:36
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело вчера в 02:49
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие
В Сети опубликовано видео уничтожения российскими истребителями турецкой системы ПВО в Сирии
Вечерний курьер 01:41
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
Музыка
В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова
Mockva.ru вчера в 21:25
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Армия и оружие
В США рассказали об экстремальных подлодках России
Известный американский специалист по подводному вооружению Хай Саттон высоко оценил возможности ВМФ РФ, назвав экстремальными темпы модернизации российского подводного флота.
ПолитРоссия вчера в 14:25
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Два мобильных приложения из Google Play Store для устройств на Android оказались опасными для пользователей.
Piter.tv 03:11
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Военная группировка Соединенных Штатов, состоявшая из нескольких бронемашин, преследовала колонну бронетехники России на территории сирийской провинции Хасака.
Discover24 02:32
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках
В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну
Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта.
Rambler News Service вчера в 11:17
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 02:16
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14