Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару в начале торгов
Доллар вырос, евро остался стабилен на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб.
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Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Интерфакс04 июня в 12:50
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек
Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
Общество
Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru 16:59
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
Ruposters.ru 05:22
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru 14:44
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 07:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Здоровье
Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации
Национальная база генетической информации нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов.
РИА Новости 11:02
Общество
Вильфанд сообщил о рекордном превышении температурной нормы в Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:37
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Экономика
Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform 04 июня в 06:17
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Экономика
ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 04 июня в 23:00
Игры
Игры для всех – создатель The Last of Us: Part II рассказал о доступности проекта
The Last of Us: Part II предлагает более 60 настроек, призванных сделать игру доступной всем и каждому, и создатели немало внимания уделили звуку.
Городской портал Новый Нижний 04 июня в 08:00
Футбол
«Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова
«1:7 в Питере еще долго будут сидеть в памяти» Хотел было начать разговор с главным тренером «Урала» с последнего перед паузой в чемпионате матча с «Зенитом», но тот, словно почувствовав это, опередил меня.
Спорт-Экспресс 12:00
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми вчера в 02:05
Здоровье
Sözcü (Турция): любопытные сведения о месте хлеба в диете (Sözcü)
Диеты, ограничивающие потребление углеводов и хлеба, относятся к часто используемым методам снижения веса.
ИноСМИ 20:10
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02