Доллар вырос, евро остался стабилен на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб.

Рубль снизился к доллару в начале торгов

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