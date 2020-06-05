Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару в начале торгов

Доллар вырос, евро остался стабилен на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб.
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Курс рубля резко вырос

Lenta.ruвчера в 03:17

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ruвчера в 03:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ruвчера в 03:25

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАССвчера в 03:23

Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти

Финмаркетвчера в 12:52

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Интерфакс04 июня в 12:50
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
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Здоровье

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

РИА Новости 05:35
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек

Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
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Общество

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Дождь 04 июня в 07:49
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Политика

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Армия и оружие

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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
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Общество

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Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
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