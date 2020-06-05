Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару в начале торгов

Доллар вырос, евро остался стабилен на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб.
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Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти

Финмаркет05 июня в 12:52

Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Интерфакс04 июня в 12:50

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru05 июня в 03:25

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС05 июня в 03:23

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru05 июня в 03:17

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском05 июня в 03:01

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru05 июня в 03:28
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

Lenta.ru 05 июня в 05:05
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МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

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RT на русском вчера в 15:45
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Secret выбила FlyToMoon с ESL One Birmingham

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Известия вчера в 21:40
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Общество

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"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15
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Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
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Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
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Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске

Ведомости 05 июня в 08:05
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Здоровье

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За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
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Определено, как коронавирус проникает в мозг человека

Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
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Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе

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Россияне требуют пересмотреть решение об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске.
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В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM вчера в 11:08
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Армия и оружие

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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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