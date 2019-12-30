По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 1,25 копейки и остановился на уровне 62,02 рубля. Первые сделки по американской валюте на ЕТС прошли по курсу 61,98-62,07 рубля. При этом евро на старте торгов несколько укрепился.

Рубль снизился к евро и доллару на старте торгов

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