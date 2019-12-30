Финансы

КомпанияКомпанияРубль снизился к евро и доллару на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 1,25 копейки и остановился на уровне 62,02 рубля. Первые сделки по американской валюте на ЕТС прошли по курсу 61,98-62,07 рубля. При этом евро на старте торгов несколько укрепился.
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Рубль растёт к доллару

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Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся к вверх к евро благодаря последним налоговым выплатам месяца

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
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