Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Рубль начал дешеветь после новостей о зараженных коронавирусом в России

DP.RUвчера в 09:57

Рубль подешевел после сообщений о первых больных коронавирусом в России

Профильвчера в 11:54

На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tvвчера в 11:20

Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 13:19

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомостивчера в 09:34

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:29

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:24
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Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

В школе один подросток молотком выбил глаз другому

Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия

Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге

Рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска.
Петрозаводск говорит вчера в 09:02
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости вчера в 16:59
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
RT на русском 02:09
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Авто

Компания Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня вчера в 03:13
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Шоу-бизнес

Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

В своем Инстаграме актриса предстает непременно с идеальной укладкой и броским макияжем.
Woman.ru вчера в 10:58
Единоборства

Макабу завоевал титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе

Илунга Макабу из ДР Конго стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
Спорт-Экспресс 03:07
Шоу-бизнес

Рудковская пришла в восторг от необычного шпагата Навки

Рудковская пришла в восторг от необычного шпагата Навки Татьяна Навка в очередной раз продемонстрировала шикарную растяжку.
Экспресс газета вчера в 14:15
Политика

Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 11:26
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru 30 января в 03:49
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

iReactor 00:30
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем По словам Симоны Юнусовой, дети тяжело переносили случившееся.
Экспресс газета 02:14
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Astera 30 января в 09:46
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
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