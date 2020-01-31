Экономика
КоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Здоровье
Подмосковные врачи удалили волосатую кисту из яичников женщины
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Футбол
Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»
Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Общество
Блокадницы из Керчи высказались о скандале с батонами
Жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали о своей реакции на подарки от местных чиновников, в том числе на «символический» батон хлеба из-за чего после разгорелся скандал.
Политика
США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым
Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Футбол
Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
Общество
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России
Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 появился в продаже в России
Россиянам Samsung Galaxy A71 предлагают приобрести по цене 29 990 рублей в черном, белом и голубом цвете.
Происшествия
Найдено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего
В Санкт-Петербурге спасатели разбирают завалы после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
Здоровье
В школах Самарской области введен карантин
Министерство образования и науки Самарской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приняли решение о введении карантина во всех школах губернии.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Хоккей
Савин назначен новым генеральным директором ХК «Трактор»
Новым генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" назначен Иван Савин.
Общество
В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал
Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Армия и оружие
Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35
Власти Польши в пятницу, 31 января заключили соглашение с США на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35.