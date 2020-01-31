Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tv11:20

Новости о коронавирусе могут ослабить курс до 64,5 рублей за доллар

REGNUM09:15

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомости09:34

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Service10:29

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъ09:24

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАСС09:20

Рубль начал дешеветь после новостей о зараженных коронавирусом в России

DP.RU09:57
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Здоровье

Подмосковные врачи удалили волосатую кисту из яичников женщины

ToDay News Ufa 09:25
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается со сломанной ногой

Uznayvse.ru 07:03
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Футбол

Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Вести.Ru 09:01
Общество

Блокадницы из Керчи высказались о скандале с батонами

Жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали о своей реакции на подарки от местных чиновников, в том числе на «символический» батон хлеба из-за чего после разгорелся скандал.
Взгляд.ру 11:48
Политика

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
RT на русском 11:15
Шоу-бизнес

Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
News.ru 05:01
Шоу-бизнес

Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода

Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
RuNews24.ru 04:25
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

ProstoProSport вчера в 10:18
Общество

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вечерняя Москва 08:00
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 появился в продаже в России

Россиянам Samsung Galaxy A71 предлагают приобрести по цене 29 990 рублей в черном, белом и голубом цвете.
Astera 03:55
Происшествия

Найдено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего

В Санкт-Петербурге спасатели разбирают завалы после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
ТВ Центр 09:55
Здоровье

В школах Самарской области введен карантин

Министерство образования и науки Самарской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приняли решение о введении карантина во всех школах губернии.
Терра 08:52
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Хоккей

Савин назначен новым генеральным директором ХК «Трактор»

Новым генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" назначен Иван Савин.
ТАСС Спорт 04:15
Общество

В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал

Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
Известия 11:00
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Коммерсантъ 07:54
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Футбол

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Чемпионат 10:03
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
Армия и оружие

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Власти Польши в пятницу, 31 января заключили соглашение с США на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
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