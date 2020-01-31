Экономика
КоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое жителей Воронежа, вернувшиеся с отдыха в Китае.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Киберспорт
Команда Cyber Legacy анонсировала состав по Dota 2
Новый российский клуб Cyber Legacy объявил игроков, которые будут представлять организацию в дисциплине Dota 2. В состав вошли Никита Palantimos Гринкевич и другие киберспортсмены, ранее выступавшие за команду jfshfh178.
Политика
Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Происшествия
Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге
Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Политика
В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Спорт
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
Технологии
Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram братил внимание, что пользователи, меняя устройство, предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище.
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
Армия и оружие
Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны
Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Футбол
«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Наука
Болезнь Паркинсона может быть врожденной
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.