Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Комсомольская правда13:19

На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tv11:20

Новости о коронавирусе могут ослабить курс до 64,5 рублей за доллар

REGNUM09:15

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Service10:29

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъ09:24

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАСС09:20

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомости09:34
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое жителей Воронежа, вернувшиеся с отдыха в Китае.
REGNUM 10:56
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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МИР 24 вчера в 02:01
Киберспорт

Команда Cyber Legacy анонсировала состав по Dota 2

Новый российский клуб Cyber Legacy объявил игроков, которые будут представлять организацию в дисциплине Dota 2. В состав вошли Никита Palantimos Гринкевич и другие киберспортсмены, ранее выступавшие за команду jfshfh178.
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Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
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Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Lenta.ru 07:48
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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
РИА Новости 10:10
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
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Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
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Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия

Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
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В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек

Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
News.ru 10:28
Спорт

Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
РИА Новости 12:00
Технологии

Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram братил внимание, что пользователи, меняя устройство, предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище.
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Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

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Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны

Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
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Болезнь Паркинсона может быть врожденной

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