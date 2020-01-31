Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Комсомольская правда13:19

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАСС09:20

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомости09:34

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Service10:29

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъ09:24

На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tv11:20

Новости о коронавирусе могут ослабить курс до 64,5 рубля за доллар

REGNUM09:15
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

Ведомости 07:40
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
ТАСС вчера в 12:43
Футбол

Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Вести.Ru 12:30
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Общество

Блокадников из Керчи после скандала с хлебом отправят в санатории

Газета.Ru 12:55
Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.
Газета.Ru 14:19
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Здоровье

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
ТК Звезда 13:34
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Культура

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную вместе с Началовой

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, записанную в дуэте с Юлией Началовой незадолго до её смерти.
ToDay News Ufa 08:17
Киберспорт

В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT

Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Игромания.ру 10:36
Политика

МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
Футбол

Превью 25-го тура Английской премьер-лиги

"Лестер" - "Челси" "Кинг Пауэр Стэдиум" примет один из двух главных матчей 25-го тура Английской премьер-лиги, причем если взглянуть на турнирную таблицу, то станет очевидно, что игра в Лестере носит ключевой характер.
Газета.Ru 14:13
Спорт

Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА

Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, которое размещено на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 04:45
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета 07:50
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Происшествия

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе

Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 14:38
Авто

Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Rusargument 05:26
Авто

В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 29 января в 23:37
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Экономика

Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru 09:30
Гаджеты

Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
UfaTime.ru 28 января в 15:25
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Здоровье

На Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, медики решили пойти методом исключения, и взяли анализы для проверки гриппа и ОРВИ.
Украина.ру 10:52
Политика

Сегодня Великобритания покинет Евросоюз

С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.
Inc-news.ru 03:05
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Шоу-бизнес

Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Газета.Ru 02:33
Общество

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

Китайские производители смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за распространения коронавируса.
Моллы.Ru 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
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