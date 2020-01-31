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Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

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Происшествия В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Авто Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.

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Политика Сегодня Великобритания покинет Евросоюз С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.