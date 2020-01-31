Экономика
КоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Здоровье
В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Культура
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную вместе с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, записанную в дуэте с Юлией Началовой незадолго до её смерти.
Киберспорт
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Футбол
Превью 25-го тура Английской премьер-лиги
"Лестер" - "Челси" "Кинг Пауэр Стэдиум" примет один из двух главных матчей 25-го тура Английской премьер-лиги, причем если взглянуть на турнирную таблицу, то станет очевидно, что игра в Лестере носит ключевой характер.
Спорт
Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА
Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, которое размещено на официальном сайте ведомства.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе
Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Авто
Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Авто
В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Здоровье
На Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, медики решили пойти методом исключения, и взяли анализы для проверки гриппа и ОРВИ.
Политика
Сегодня Великобритания покинет Евросоюз
С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Общество
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
Китайские производители смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за распространения коронавируса.