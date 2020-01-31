Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Комсомольская правда13:19

На фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль

Piter.tv11:20

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Коммерсантъ09:24

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

Ведомости09:34

Аналитики рассказали о влиянии короновируса на курс рубля

Rambler News Service10:29

Рубль начал дешеветь после новостей о зараженных коронавирусом в России

DP.RU09:57

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАСС09:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
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Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Советский спорт 14:29
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Здоровье

Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
Aobe.ru 12:00
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Происшествия

Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Интерфакс 06:55
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Здоровье

Школы в Самарской области закрывают на недельный карантин

Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».
REGNUM 07:45
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Команда экспертов обнаружила торговое судно, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году.
Газета.Ru 29 января в 22:53
Общество

Закон об иностранных агентах среди СМИ вступил в силу

1 февраля вступил в силу закон, согласно которому иностранными агентами в России могут быть признаны СМИ.
Росбалт 16:14
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Общество

Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников

Аргументы недели 14:25
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Известия 10:02
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру 14:31
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Армия и оружие

Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su вчера в 22:00
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Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру 16:24
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Car.ru вчера в 11:50
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«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса

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Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам

Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 12:01
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
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США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
REGNUM 15:58
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«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.
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