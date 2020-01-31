Экономика
КоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Единоборства
Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Здоровье
Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене
В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Здоровье
Школы в Самарской области закрывают на недельный карантин
Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Команда экспертов обнаружила торговое судно, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году.
Общество
Закон об иностранных агентах среди СМИ вступил в силу
1 февраля вступил в силу закон, согласно которому иностранными агентами в России могут быть признаны СМИ.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Футбол
«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса
Экономика
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам
Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.