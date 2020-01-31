Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.

Рубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

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