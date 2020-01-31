Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль снизился на фоне выявления в России больных коронавирусом

Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом, рубль снизился на 0,3%.
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Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Рубль подешевел после сообщений о первых больных коронавирусом в России

Профильвчера в 11:54

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03
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Здоровье

Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в пятницу, 31 января, получено лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом у китайской студентки.
Российская газета вчера в 14:43
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.
RT на русском 04:12
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Кино

Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv вчера в 04:33
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы нижегородцам по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дал советы нижегородцам по профилактике коронавируса. Об этом сообщили в пресс-сслужбе Управления .
Открытый Нижний вчера в 02:16
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Общество

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя в феврале из-за празднования Дня защитника Отечества.
Газета.Ru 03:23
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК

В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Московский Комсомолец 03:38
Политика

Депутат Рады Аристов предложил торговать водой с Крымом

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины и депутат от "Слуги народа" Аристов предложил торговать водой с Крымом.
ИА Новороссия 04:21
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01:53
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Российская газета 02:16
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Наша версия вчера в 08:54
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Политика

Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Национальная служба новостей 30 января в 10:52
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