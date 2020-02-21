Финансы

РИАМОРИАМОРубль снизился по отношению к доллару и евро на торгах

«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 копейку, до 64,21 рубля», — говорится в сообщении. Евро вырос на 6 копеек, до отметки 69,28 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб

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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости21 февраля в 05:35

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Взгляд.ру21 февраля в 02:09

ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс21 февраля в 02:25

Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Газета.Ru21 февраля в 05:14

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском21 февраля в 02:02
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Комментарии

Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
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США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины

Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».
RT на русском вчера в 22:30
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
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В Киеве взорвали отделение банка

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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 21 февраля в 03:18
Экономика

Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Известия 21 февраля в 01:00
Общество

Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.
Газета.Ru вчера в 11:38
Авто

Anglo American построит крупнейший автомобиль на водородном топливе

Базирующаяся в Лондоне компания Anglo American ведёт разработку карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим автомобилем на водородном топливе в мире.
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Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
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Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

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Биатлон

Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли

Сборная России по биатлону завоевала на чемпионате мира две медали, обе — на счету Александра Логинова.
Lenta.ru вчера в 16:01
Космос

«NASA хочет понять»: Внутри Марса происходят таинственные явления

Следовательно, NASA вполне резонно хочет понять, что периодически и очень таинственно возникает внутри Марса.
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Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Футбол

«Я переступил черту»: Робертсон жалеет о том, что он сделал с Месси

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вспомнил эпизод в ответном матче прошлой Лиги чемпионов против «Барселоны».
Евро-футбол.ру вчера в 08:18
Политика

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru 01:24
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Бордо», Неймар получил красную карточку на 92-й минуте

Вести.Ru вчера в 17:35
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Газета.Ru 01:33
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
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Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Армия и оружие

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК вчера в 11:09
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском вчера в 15:39
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru вчера в 09:00
Наука

Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии

Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»

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Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
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МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
РБК 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
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