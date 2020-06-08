Финансы
МедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Интерфаксвчера в 12:46
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Гаджеты
Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер
Китайская компания Visionox, специализирующаяся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов.
News.ru вчера в 09:44
Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Футбол
«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч втайне от властей
Казанский футбольный клуб «Рубин» и самарские «Крылья Советов» провели товарищеский матч без разрешения властей.
News.ru вчера в 12:08
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс вчера в 07:22
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Армия и оружие
Коротченко назвал Су-57 победителем в потенциальном бою с F-35
Российский истребитель пятого поколения Су-57 без проблем одержит победу в потенциальном воздушном бою против американского F-35 за счет более лучшего бортового радара.
NewInform вчера в 10:26
Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс вчера в 22:24
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices вчера в 12:22
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня 07 июня в 18:01
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
Политика
Южная Корея пожаловалась на отсутствие связи с КНДР
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало сообщение, в котором говорилось о приостановке всех связей КНДР с Южной Кореей.
REGNUM вчера в 21:48
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:54
Экономика
Индексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам
В Госдуму РФ внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Weacom.ru вчера в 04:35
Гаджеты
Обновление Windows 10 оказалось несовместимо с памятью Intel Optane
Оперативную память Intel Optane перестает воспринимать операционная система Windows 10 после обновления May 2020 Update, сообщает 5 июня портал The Geek.
ИА Красная Весна 07 июня в 14:10
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Алтайское УФАС возбудило дело на закупщиков молока
Владельцы личных подсобных хозяйств в Алтайском крае пожаловались на снижение закупочных цен на сырое молоко.
Алтайская правда вчера в 23:55
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 12:50