Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.

Рубль укрепился к доллару и евро

Гаджеты Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер Китайская компания Visionox, специализирующаяся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов. 1

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 543

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 151

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 224

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 4,7K

Армия и оружие Коротченко назвал Су-57 победителем в потенциальном бою с F-35 Российский истребитель пятого поколения Су-57 без проблем одержит победу в потенциальном воздушном бою против американского F-35 за счет более лучшего бортового радара.

Экономика В России для пенсионеров готовят две новые льготы Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму. 2

Путешествия Отдых в России может подорожать почти на треть Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия". 759

Общество Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. 17

Общество Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17 Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом. 566

Происшествия В Пермском крае пропала двухлетняя девочка Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении. 5

Общество В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия. 52

Политика Южная Корея пожаловалась на отсутствие связи с КНДР Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало сообщение, в котором говорилось о приостановке всех связей КНДР с Южной Кореей. 19

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 124

Гаджеты Обновление Windows 10 оказалось несовместимо с памятью Intel Optane Оперативную память Intel Optane перестает воспринимать операционная система Windows 10 после обновления May 2020 Update, сообщает 5 июня портал The Geek. 510

Общество МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.

Общество Алтайское УФАС возбудило дело на закупщиков молока Владельцы личных подсобных хозяйств в Алтайском крае пожаловались на снижение закупочных цен на сырое молоко. 2