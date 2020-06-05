Российский рубль вырос на торгах на Московской бирже. В пятницу, 5 июня, рубль продемонстрировал небольшой рост по отношению к основным валютам – американскому доллару и евро. Об этом сообщает Московская биржа.

Рубль снова укрепился к доллару и евро

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