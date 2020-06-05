Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruРубль снова укрепился к доллару и евро

Российский рубль вырос на торгах на Московской бирже. В пятницу, 5 июня, рубль продемонстрировал небольшой рост по отношению к основным валютам – американскому доллару и евро. Об этом сообщает Московская биржа.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт05 июня в 03:57

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

Компания05 июня в 03:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском05 июня в 03:01

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС05 июня в 03:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру05 июня в 03:21

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru05 июня в 03:17

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru05 июня в 03:28
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

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Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

Globallookpress Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал RT об особенностях применения препарата «Левилимаб» для лечения осложнений коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:58
Происшествия

Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания

В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
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Футбол

Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА

Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 04:04
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Общество

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
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Здоровье

Почти лидер: Украина заняла второе место по онкозаболеваниям в Европе

В Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Минздрава Украины заявил, что «незалежная» занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.
Rusvesna.su 07:56
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.
Экспресс газета 07:31
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
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Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Сегодня, 4 июня, компания Toyota официально представила обновленный внедорожник Toyota Fortuner.
Новые автомобили 03 июня в 23:42
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Единоборства

Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут

Allboxing.ru вчера в 23:57
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio

По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
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Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус предстала перед поклонниками без макияжа

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала новый снимок на официальной странице в социальной сети Іпsтадrамселфи в халате, без макияжа и с банным полотенцем на голове.
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
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Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
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