Российская валюта потеряла позиции по отношению к доллару и евро. ЦБ на 7 июля 2020 года установил официальные курсы, согласно которым "американец" поднялся на 84,1 коп.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля

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