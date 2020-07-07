Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля

Российская валюта потеряла позиции по отношению к доллару и евро. ЦБ на 7 июля 2020 года установил официальные курсы, согласно которым "американец" поднялся на 84,1 коп.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля

Экономика сегодня07:21

Курсы доллара и евро выросли после выходных

ПензаСМИ11:18

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля

9111.ru08:02

Курсы валют на сегодня, 7 июля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:28

Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году

ПРАЙМ06:57

Курсы доллара и евро на 6 июля

Банки.ру01:00

Курсы валют ЦБ РФ на 5 июля: 70,4999 руб/доллар США и 79,2207 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
6,2K
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Футбол

В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ

RT на русском 05:39
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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
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Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
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Здоровье

Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 03:53
31
Армия и оружие

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
17
Общество

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс вчера в 03:00
89
Происшествия

Суд приостановил работу «Айпары» в Чите

Деятельность читинского магазина-бара «Айпары» приостановлена решением суда на 60 суток. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба УФССП края.
Московский Комсомолец Чита 20:23
Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн

«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook

Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.
ToDay News Ufa 15:03
23
Происшествия

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
1
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
113
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
413
Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
80
Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
33
Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском 18:57
7
Наука

Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией

Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.
Planet Today 07:19
1
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
233
Здоровье

26 подмосковных врачей отправились бороться с COVID-19 в Казахстан

Сегодня рейсом "Москва - Нур-Султан" команда врачей из больниц Московской области улетела в страну Великой степи выручать коллег и помогать пациентам, заболевшим коронавирусом.
Бизби 09:28
12
Общество

Новые меры соцподдержки скоро примут в Сахалинской области

На заседании комитета по социальной политике в Сахалинской областной думе озвучили предлагаемые изменения в два закона: о соцподдержке семей, имеющих детей, и о соцподдержке отдельных категорий граждан.
Сахалин.Инфо 00:23
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
200
Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
17
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news 10:58
148
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
1,1K
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
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