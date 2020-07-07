Финансы
Экономика сегодняЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля
Российская валюта потеряла позиции по отношению к доллару и евро. ЦБ на 7 июля 2020 года установил официальные курсы, согласно которым "американец" поднялся на 84,1 коп.
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Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Футбол
В сети появилось видео попадания молнии в голкипера клуба ПФЛ
RT на русском 05:39
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 03:53
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс вчера в 03:00
Происшествия
Суд приостановил работу «Айпары» в Чите
Деятельность читинского магазина-бара «Айпары» приостановлена решением суда на 60 суток. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба УФССП края.
Московский Комсомолец Чита 20:23
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.
ToDay News Ufa 15:03
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Наука
Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией
Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.
Planet Today 07:19
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Здоровье
26 подмосковных врачей отправились бороться с COVID-19 в Казахстан
Сегодня рейсом "Москва - Нур-Султан" команда врачей из больниц Московской области улетела в страну Великой степи выручать коллег и помогать пациентам, заболевшим коронавирусом.
Бизби 09:28
Общество
Новые меры соцподдержки скоро примут в Сахалинской области
На заседании комитета по социальной политике в Сахалинской областной думе озвучили предлагаемые изменения в два закона: о соцподдержке семей, имеющих детей, и о соцподдержке отдельных категорий граждан.
Сахалин.Инфо 00:23
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Футбол
«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ
В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news 10:58
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23