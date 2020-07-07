Финансы
Sputnik ТаджикистанРубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана
Национальный банк Таджикистана объявил курс сомони по отношению к иностранным валютам. Согласно решению Нацбанка, стоимость 1 рубля, как и в минувшую пятницу, составляет 0,1441 сомони. Таким образом, российская валюта сохранила позиции на рынке в Таджикистане.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Политика
Голосование-2020: Чьи головы полетят за провалы Кремля
Высоким протестным голосованием отметились и некоторые дальневосточные территории: на Камчатке – 37,2%, в Хабаровском крае и Магаданской области – по 36,6%.
Свободная Пресса 07:00
Общество
Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов
Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Общество
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Происшествия
В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:56
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Культура
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия 17:14
Спорт
Защитник NFL подпишет рекордный контракт в истории спорта
Спорт-Экспресс 19:48