Финансы

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанРубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана

Национальный банк Таджикистана объявил курс сомони по отношению к иностранным валютам. Согласно решению Нацбанка, стоимость 1 рубля, как и в минувшую пятницу, составляет 0,1441 сомони. Таким образом, российская валюта сохранила позиции на рынке в Таджикистане.
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Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 7 июля

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Курсы доллара и евро на 6 июля

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Курсы валют ЦБ РФ на 5 июля: 70,4999 руб/доллар США и 79,2207 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
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Происшествия

В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу

Lenta.ru 07:45
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
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Политика

Голосование-2020: Чьи головы полетят за провалы Кремля

Высоким протестным голосованием отметились и некоторые дальневосточные территории: на Камчатке – 37,2%, в Хабаровском крае и Магаданской области – по 36,6%.
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Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов

Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Среди игроков НХЛ выявлено 23 случая заражения коронавирусом

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Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

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Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
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Армия и оружие

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
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В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

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«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

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«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
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Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
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