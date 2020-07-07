Национальный банк Таджикистана объявил курс сомони по отношению к иностранным валютам. Согласно решению Нацбанка, стоимость 1 рубля, как и в минувшую пятницу, составляет 0,1441 сомони. Таким образом, российская валюта сохранила позиции на рынке в Таджикистане.

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