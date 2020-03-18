Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).
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Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют к доллару США

Znak.com20:50

Российский рубль признан худшей валютой 2020 года

URA.Ru19:17

Рубль признали худшей валютой 2020 года

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Рубль стал второй по волатильности после мексиканского песо валютой

News.ru17:54

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

РБК17:00

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ru18:59

Спекулянты обвалили рубль: почему российская валюта потеряла более 17% к доллару с начала года

Forbes00:25
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:16, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года упала ниже $26 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель впервые с сентября 2003 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 11:34
Общество

Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
RT на русском 20:18
Игры

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru 18:11
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Вести.Ru вчера в 02:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16

«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
RT на русском 18:59
Политика

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
РИА Новости 02:36
Здоровье

Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины

Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
НТВ 06:16
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Единоборства

Комиссия не разрешила провести бой Хабиба и Фергюсона в Нью-Йорке

РЕН ТВ 11:24
Культура

Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы

Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру

Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
VSE42.RU вчера в 23:08
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Общество

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
RT на русском 18:05
Наука

Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов

Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.
МИР 24 08:34
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК 13:59
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выложила видео с раскаивающейся дочерью

Успенская рассказала, что видео было снято как раз после резонансной съёмки с Татьяной на НТВ, передача «Звёзды сошлись» после той самой съёмки, с которой всё и началось.
Bimru.ru 03:58
Космос

Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год

Невские Новости 16 марта в 19:04
Экономика

Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала

Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Говорит Москва 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
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