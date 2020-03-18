Коронавирус
Lenta.ruРубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).
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Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с 2003 года упала ниже $26 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель впервые с сентября 2003 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
Игры
Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
Здоровье
Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16
«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
Политика
РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд
Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Культура
Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы
Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Наука
Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов
Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выложила видео с раскаивающейся дочерью
Успенская рассказала, что видео было снято как раз после резонансной съёмки с Татьяной на НТВ, передача «Звёзды сошлись» после той самой съёмки, с которой всё и началось.
Космос
Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.