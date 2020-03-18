Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

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