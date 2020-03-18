Экономика

Lenta.ruLenta.ruРубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
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Результаты Х5 оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": средняя оценка аналитиков предполагала, что EBITDA ритейлера останется на уровне IV квартала 2018 года и составит 29,804 млрд рублей, рентабельность сократится до 6,3%. Консенсус-прогноз чистой прибыли составлял 3,718 млрд рублей.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

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