Экономика
Lenta.ruРубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).
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Происшествия
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Общество
Россияне получат возможность выйти на пенсию на пять лет раньше
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут начать получать выплаты на пять лет раньше.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину
Политика
Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам
Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
Здоровье
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Общество
S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории
S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
Общество
Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке
Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться
Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Происшествия
Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход
Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».
Экономика
Х5 в IV квартале сократила чистую прибыль на 86,1%
Результаты Х5 оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": средняя оценка аналитиков предполагала, что EBITDA ритейлера останется на уровне IV квартала 2018 года и составит 29,804 млрд рублей, рентабельность сократится до 6,3%. Консенсус-прогноз чистой прибыли составлял 3,718 млрд рублей.
Политика
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в РФ на фоне ситуации с коронавирусом на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Армия и оружие
Названо основное препятствие для кораблей НАТО в акватории Крыма
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев станет продюсером Валерии вместо Пригожина
Ранее роль продюсера Валерии на протяжении 15 лет выполнял ее муж Иосиф Пригожин, но СМИ стало известно, что он намерен поменять шоу-бизнес на политику.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.