Экономика

Lenta.ruLenta.ruРубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента, свидетельствуют данные рынка Forex. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента).
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Рубль признали худшей валютой 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 13:33

Рубль стал худшей валютой 2020 года

Чита.Рувчера в 20:48

Российский рубль признан худшей валютой 2020 года

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Рубль стал худшей валютой мира

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Спекулянты обвалили рубль: почему российская валюта потеряла более 17% к доллару с начала года

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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Футбол

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
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Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Хоккей

Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Pravda.Ru 07:38
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Всего в России под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находились более 62 тыс. человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тыс. человек.
РБК 09:01
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Энергетика

Мировые цены на нефть резко растут после обвала

В четверг утром, 19 марта, коррекционный рост цены на нефть Brent резко ускорился. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вечерняя Москва 02:25
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 05:21
Экономика

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Общество

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Аргументы и Факты вчера в 22:20
Энергетика

«Лукойл» сократит инвестзатраты на $1,5 млрд

В целом по компании сокращение издержек составит порядка $1,5 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 09:34
Политика

Украинские националисты предложили помощь в борьбе с эпидемией коронавируса

Украинские националисты из партии «Национальный корпус» предложили властям свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 09:43
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Общество

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ РФ заказала новое кибероружие, а именно – программу «Фронтон».
ToDay News Ufa 07:46
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
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