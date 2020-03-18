Коронавирус
РБКРубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
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Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Технологии
Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России
Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Финансы
Курс евро на рынке Forex пробил отметку в 90 рублей
Рост курса евро по сведениям на 21:28 мск составил на рынке Forex 8,8 процента. Рост курса доллара - 9,8 процента.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Финансы
100 рублей за доллар. Уже скоро?
С начала года рубль обесценился на 25% и стал худшей из валют развивающихся рынков.
Общество
Магадан собираются обрабатывать от коронавируса с воздуха
Городские чиновники пошли дальше: в пределах Магадана нельзя собираться группами более трех десятков человек, идет речь о закрытии кинотеатров и других учреждений культуры.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Здоровье
В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
По сообщению пресс-службы областного правительства, на территории Воронежа вводится режим повышенной готовности.
Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Армия и оружие
Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Наука
Определено доисторическое морское существо, является недостающим звеном в эволюции человеческой руки
Доисторическое морское существо, которое плавало в океанах и гуляло по суше 380 миллионов лет назад, имело «пальцы», что делает его недостающим звеном в эволюции человеческой руки.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Шоу-бизнес
Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16
«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Энергетика
Аналитик заявил о приближении негативной ситуации для цен на нефть
В скором времени произойдет ситуация, при которой сложатся несколько факторов для снижения цен на нефть, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.