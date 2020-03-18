Коронавирус

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Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

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Спекулянты обвалили рубль: почему российская валюта потеряла более 17% к доллару с начала года

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Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

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Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России

Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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Рост курса евро по сведениям на 21:28 мск составил на рынке Forex 8,8 процента. Рост курса доллара - 9,8 процента.
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Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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100 рублей за доллар. Уже скоро?

С начала года рубль обесценился на 25% и стал худшей из валют развивающихся рынков.
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Общество

Магадан собираются обрабатывать от коронавируса с воздуха

Городские чиновники пошли дальше: в пределах Магадана нельзя собираться группами более трех десятков человек, идет речь о закрытии кинотеатров и других учреждений культуры.
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

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В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

По сообщению пресс-службы областного правительства, на территории Воронежа вводится режим повышенной готовности.
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Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
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Разработчик заявил о возможном подорожании истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35 либо вернуть заплаченные деньги.
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Газета.Ru 13:49
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Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
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Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
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Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

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Доисторическое морское существо, которое плавало в океанах и гуляло по суше 380 миллионов лет назад, имело «пальцы», что делает его недостающим звеном в эволюции человеческой руки.
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Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16

«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
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Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
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В скором времени произойдет ситуация, при которой сложатся несколько факторов для снижения цен на нефть, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.
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