Коронавирус

РБКРБКРубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эхономика: Резкое ослабление российской валюты

Эхо Москвы10:12

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новостивчера в 22:13

Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

Газета.Ru02:53

Цена нефти WTI и курс доллара к валютам растут

News.ru02:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

ТАСС03:03

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ruвчера в 18:59
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Политика

Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса

Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 11:39
Общество

Трамп рассказал о тестировании лекарства от коронавируса

В США тестируют противомалярийный препарат гидроксихлорохин на эффективность лечения коронавируса.
Rambler News Service 13:04
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 14:22
Происшествия

В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом

В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.
Российская газета 10:25
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Городовой 03:33
Авто

Lada 4x4 получил версию для бездорожья

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля аналогичны стандартным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова, за исключением огромных шин низкого давления и бортовых редукторов.
Автоновости дня вчера в 08:45
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Транспорт

В России появится новый дорожный знак, предупреждающий о камерах

"Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения", - цитирует заявление ГИБДД издание "Коммерсант".
Вести.Ru 02:56
Общество

Назван возможный очаг коронавируса в Европе

Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.
Live24 вчера в 03:52
Политика

Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
РИА Новости 09:12
Здоровье

Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Параграфист 03:42
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 11:45
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:41
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

В Москве задержали около 20 противников строительства Юго-Восточной хорды

Около 20 противников строительства Юго-Восточной хорды задержали Москве на месте захоронения ядерных отходов.
Росбалт 14:38
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Гаджеты

Huawei начинает принимать предзаказы на Р40 Lite в России

Китайская компания, ставшая жертвой санкицонной политики властей США, начинает в России принимать заказы на новые смартфоны серии Р40 – модели с индексом Lite, которые имеют развитые фото- и видеовозможности, а также отлично подойдут любителям игр.
Faktom 09:06
Общество

На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
RT на русском 14:58
Общество

Российские школы уйдут на длительные каникулы

В российских школах с понедельника, 23 марта, будут объявлены каникулы, которые продлятся до 12 апреля включительно.
Профиль вчера в 02:57
Общество

Вассерман предположил сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса грозит распадом Европейского Союза, а само заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, написал Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ.
РИА Новости 14:54
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии

Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Bimru.ru 10:21
Культура

Вручение премии «Золотая маска» перенесли из-за коронавируса

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок.
News.ru 08:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев стал музыкальным продюсером Валерии

У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
КМВ Новости вчера в 12:58
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