Коронавирус

РБКРБКРубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим

Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.
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Sony провела презентацию PlayStation 5

Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.
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Авторынок Европы продолжил падение в феврале

Реализация новых легковых автомобилей в Европе по итогам прошлого месяца снизились на 7,2% и составила 1 млн 066 тыс. 794 машины.
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С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

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Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса

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В Geely назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Компания Geely назвала российские цены и комплектации нового кроссовера Geely Coolray.
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