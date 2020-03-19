Коронавирус

РБКРБКРубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБК18 марта в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:42

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

ТАССвчера в 03:03

Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

Газета.Ruвчера в 02:53

Цена нефти WTI и курс доллара к валютам растут

News.ruвчера в 02:19

Эхономика: Резкое ослабление российской валюты

Эхо Москвывчера в 10:12

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новости18 марта в 22:13

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ru18 марта в 18:59
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Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Транспорт

На российских дорогах появится новый знак

Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Мир новостей 01:44
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
РБК 00:24
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 18 марта в 00:00
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Происшествия

Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
Общество

Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:27
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости вчера в 04:04
Общество

Князь Альбер II заразился коронавирусом

ИА InterMedia вчера в 13:47
Музыка

«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko

Афиша Daily 18 марта в 04:33
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс вчера в 20:03
Политика

МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Известия вчера в 11:39
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
RT на русском 01:45
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Музыка

Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
RT на русском вчера в 03:34
Футбол

Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020

Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:56
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Народные новости вчера в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
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