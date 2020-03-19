Коронавирус
РБКРубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк появилась на обложке журнала с короткой стрижкой
Фотография с новой длиной волос и укладкой была сделана для журнала Vanity Fair. Номер с Ириной на главной странице выйдет в Италии.
Космос
Новые телескопы могут обнаружить «фотонное кольцо» чёрной дыры
Гравитация чёрной дыры настолько интенсивна, что некоторые частицы света – фотоны – могут пройти вокруг неё несколько раз до того, как их увидят телескопы.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Автоспорт
В Монако отменен этап чемпионата мира «Формулы-1»
Ранее Гран-при Нидерландов, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок».
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Хоккей
Сушинский оценил игру омского «Авангарда» в сезоне на тройку
С оценкой прошедшего сезона выступил президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский, сообщает matchtv.ru.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Общество
Весенние каникулы в школах готовятся продлить до 12 апреля
Весенние каникулы продлятся до 12 апреля. Из-за коронавируса школьники будут отдыхать на две недели дольше, с 23 марта.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд
Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
Здоровье
Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.
Здоровье
Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях
В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Политика
Меркель призвала немцев к солидарности из-за пандемии коронавируса
Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, — считает канцлер Германии.
Происшествия
На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
Здоровье
«Закрыть мир на 30 дней» или не применять «мер социального дистанцирования» в борьбе с коронавирусом?
В эпоху коронавируса среди политиков, бизнесменов и ученых, рассуждающих о пандемии, сформировались две школы мысли, которые можно условно назвать «партией паники» и «партией скепсиса».
Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.