Коронавирус

РБКРБКРубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК17:00

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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

РБК17:00

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

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Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

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Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют к доллару США

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BFM.ru 11:17
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
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Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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РИА Новости вчера в 06:52
Общество

В Казахстане у россиянина выявили коронавирус

В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

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REGNUM 22:36
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
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Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

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Исмаилов порассуждал об отмене боя с Емельяненко

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов дал оценку переносу поединка с Александром Емельяненко.
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В Японии умер мужчина, намеренно распространявший коронавирус

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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

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Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
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За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
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Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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