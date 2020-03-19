Коронавирус
РБКРубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.РБК18 марта в 17:00
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Политика
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Общество
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Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
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Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
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Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
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Общество
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Политика
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Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
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Наука
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Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока
Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
Общество
РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica
Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.