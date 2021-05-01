Рубль существенно подорожает уже в мае
Рубль существенно укрепится уже в мае, считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. По его словам, которые приводит «Российская газета», это произойдёт благодаря восходящему тренду в нефтяных котировках.В источнике
С чего всё началось
В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года
Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае: - Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика.
Российская газета23:00