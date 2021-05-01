Рубль существенно укрепится уже в мае, считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. По его словам, которые приводит «Российская газета», это произойдёт благодаря восходящему тренду в нефтяных котировках.

С чего всё началось В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае: - Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика. Российская газета 23:00