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Экономика

Рубль существенно подорожает уже в мае

Рубль существенно укрепится уже в мае, считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. По его словам, которые приводит «Российская газета», это произойдёт благодаря восходящему тренду в нефтяных котировках.В источнике
Петербургский дневник
ПРАЙМ
Российская газета
ГЛАС.RU
ФАН
Экономика сегодня
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С чего всё началось

В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года

Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае: - Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика.
Российская газета23:00

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Рубль существенно подорожает уже в мае

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Эксперт назвал тренд, который подтолкнет рубль к максимумам в мае

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Финансист Чечулин оценил перспективы рубля в мае

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Эксперт Чечулин назвал тренд, который подтолкнёт рубль к максимумам в мае

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Российская валюта может значительно укрепиться в мае

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В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года

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Toyota показала первый в своей истории водородный болид на базе хэтчбека Corolla

Компания соединяет свой смелый маленький хэтчбек с водородной энергией и создает гоночный автомобиль, который не просто получит оригинальную внешность — он действительно будет участвовать в реальных гонках.
32CARS.ru29 апреля в 02:33