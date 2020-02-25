Финансы
Profinance.ruКурс евро к рублю взлетел выше 71
В последний раз российская валюта стоила так дешево 4 декабря 2019 года. Курс рубля резко снизился после длинных выходных: доллар расчетами «завтра» взлетел выше 65.50 (рекорд со 2 октября), а евро — выше 71 (рекорд с 4 декабря).
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