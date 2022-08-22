ПРАЙМРубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро в понедельник днемРубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник слабеет по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.ТАССЕвро к доллару снижается на форексе на 0,34% и торгуется чуть выше одного доллара, при этом в понедельник европейская валюта уже уходила ниже одного доллара.ПРАЙМКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи прибавлял 0,22%, до 59,23 рубля, курс евро практически не изменился и находился на уровне 59,6 рубля, свидетельствуют данные на 10:00 мск.ТАССПо оценкам Дмитрия Постоленко из УК "Первая", в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 57,5-61,5 рубля к доллару.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро в понедельник днемПРАЙМ09:26На рынке валют сложился идеальный момент для побега из доллара в евроInfox.ru05:22Рубль в начале валютных торгов на Мосбирже торгуется разнонаправленно к доллару и евроТАСС03:03Показать все источникиОценить6Поделиться