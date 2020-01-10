Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфакс02:31

Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркет11:18

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUM00:12

Валюта на минимуме. Как долго будут падать доллар и евро

Life.ru01:40

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ru00:05

Прогноз по курсу доллара: доллару предсказали рекордное падение

Рамблер16:01
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Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
РБК 10:26
Наука

Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет

МедиаПоток вчера в 09:27
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Происшествия

В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия

Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
РИА Новости 15:26
Политика

Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера

Иранский новостной канал IRNN распространил видео, на котором, как утверждается, запечатлены «черные ящики» лайнера «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение после вылета из Тегерана 8 января.
РБК 05:02
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Политика

Послание Президента России затронет вопросы доходов населения

15 января Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Mirmol.ru вчера в 08:30
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Армия и оружие

США не исключили введения санкций против Индии за приобретение С-400

В Госдепартаменте США заявили, что в отношении Индии могут быть применены ограничительные меры, если страна продолжит закупать российские системы противоракетной обороны C-400.
News.ru 09:11
Культура

BBC выпустит шоу о существах из «Фантастических тварей»

Подразделение телеканала BBC Natural History хочет выпустить документальный сериал о существах из франшизы "Фантастические твари".
Piter.tv 02:54
Армия и оружие

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Известия 14:22
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс 82-летнего супруга

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом, опубликовав в Instagram совместную фотографию с отдыха.
Слово и Дело 02:43
Здоровье

Врачи назвали опасные для мозга напитки

Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
ToDay News Ufa вчера в 17:42
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Футбол

Кутроне стал игроком «Фиорентины»

Фиорентина на официальном сайте объявила о переходе нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне.
Советский спорт 16:27
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Экономика

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
РБК 08:51
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости 15:42
Экономика

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:45
Политика

Объявлена дата подписания торговой сделки между Китаем и США

Вице-премьер госсовета Китая Лю Хэ подпишет торговое соглашение с США во время своего визита в Вашингтон 13-15 января.
Международная жизнь вчера в 05:51
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
REGNUM вчера в 05:43
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Футбол

Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»

Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.
ODDS.ru 12:36
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
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