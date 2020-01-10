Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

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По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

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Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

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Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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Раскрыт секрет кардигана Путина

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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
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NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии»,— заявили в администрации президента «Интерфаксу».
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