По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.

Политика Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Происшествия Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Политика США ужесточили санкции против Ирана Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.

Происшествия В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.

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Политика Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

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