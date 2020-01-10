Финансы
REGNUMРубль удерживает завоеванные позиции
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Происшествия
Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Политика
Зеленский получил от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил получение от США информации, важной для расследования причин крушения пассажирского самолета в Иране.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Футбол
Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера
Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Политика
Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии»,— заявили в администрации президента «Интерфаксу».