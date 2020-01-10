Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

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По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркет10 января в 11:18

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфакс10 января в 02:31

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUM10 января в 00:12

Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года

Свободная Пресса09 января в 11:20

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ru10 января в 00:05
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Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 07:51
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Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
РИА Новости 07:46
Политика

Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Новостной фронт вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал, что грустит из-за отношений с братом Гарри

Сожаление по поводу отсутствия близких отношений с братом — британским принцем Гарри — высказал принц Уильям.
Красная весна 06:38
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Хоккей

Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Оттава Сенаторз», прервав серию из восьми поражений подряд.
РБК 02:50
Футбол

Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
ГЛАС.RU 00:03
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

RT на русском 01:35
Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
Общество

В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском 10 января в 01:57
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом

На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает "Интерфакс". В результате инцидента пострадали пять человек.
Газета.Ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

РИА Новости 06:28
Политика

Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина

Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Ruposters.ru 07:31
Здоровье

Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды

Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Происшествия

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

РИА Новости 08:05
Футбол

Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Sportbox.RU 05:16
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
Политика

В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»

Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
РИА Новости 07:21
Политика

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Футбол

Хеведес может перейти в «Кельн»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Sportbox.RU 04:52
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Хоккей

«Ак Барс» разгромно проиграл «Адмиралу»

Kazanfirst.ru 04:32
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:47
Армия и оружие

Украинские военные перехватили беспилотник ОБСЕ и стерли все данные

Украинские военные посадили дрон Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово и стерли с него данные мониторинга.
Вести.Ru 07:16
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