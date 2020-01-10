Финансы
REGNUMРубль удерживает завоеванные позиции
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфакс10 января в 02:31
Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года
Свободная Пресса09 января в 11:20
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Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Политика
Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом
Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Шоу-бизнес
Принц Уильям рассказал, что грустит из-за отношений с братом Гарри
Сожаление по поводу отсутствия близких отношений с братом — британским принцем Гарри — высказал принц Уильям.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Хоккей
Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре в матче НХЛ
«Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Оттава Сенаторз», прервав серию из восьми поражений подряд.
Футбол
Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Происшествия
Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом
На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает "Интерфакс". В результате инцидента пострадали пять человек.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Политика
Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина
Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Футбол
Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Политика
В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»
Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Футбол
Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Адмиралу»
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Армия и оружие
Украинские военные перехватили беспилотник ОБСЕ и стерли все данные
Украинские военные посадили дрон Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово и стерли с него данные мониторинга.