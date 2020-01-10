Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

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По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркет10 января в 11:18

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфакс10 января в 02:31

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUM10 января в 00:12

Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года

Свободная Пресса09 января в 11:20

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ru10 января в 00:05
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru вчера в 17:34
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Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском вчера в 01:01
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
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Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода

В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК вчера в 10:48
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

ТАСС 00:22
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК вчера в 10:26
Спорт

МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Южный Федеральный вчера в 21:46
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В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру 10 января в 15:11
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Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
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Армия и оружие

Саудовских курсантов вышлют из США из-за стрельбы во Флориде — CNN

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM вчера в 21:27
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:06
Авто

В России выросли продажи премиальных автомобилей

АБН 10 января в 09:13
Футбол

Алексей Сутормин рассказал, как провел отпуск и отметил день рождения

Петербургский дневник вчера в 11:54
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
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Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.
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Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
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Игорь Шалимов: «Подписали Ильина, теперь смотрим, кого можем отдать в аренду»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах на зимний сбор.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
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На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

Известия вчера в 21:38
Экономика

Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Lenta.ru 00:16
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
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Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 10 января в 08:50
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru вчера в 09:02
Игры

Разработчики CoD: Modern Warfare опубликовали обновляющийся план по улучшению игры

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Спорт

РФ занимает текущее второе место в медальном зачете юношеских ОИ

После второго соревновательного дня на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне сборная России занимает в медальном зачете второе место.
РЕН ТВ вчера в 15:52
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Врач из Уфы назвала 15 опасных БАДов

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В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Apple сканирует все фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
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