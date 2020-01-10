Финансы
REGNUMРубль удерживает завоеванные позиции
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года
Свободная Прессавчера в 11:20
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Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы
В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.
Кино
Канал FX сделал сюрприз фанатам «Американской истории ужасов»
Получается, что в ближайшие три года фанаты могут быть спокойны: каждый год будет выходить по новому сезону.
Здоровье
Онкоцентр в Новинках планируют открыть в 2025 году
Первый этап начнется уже в 2021 году и завершится в 2024 году, а второй этап будет проходить в 2024 — 2025 годах.
Происшествия
Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Здоровье
Установлена причина вспышки ранее неизвестной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки ранее неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Спорт
Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма
Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
Игры
Спустя 6 месяцев в Wolfenstein: Youngblood появился рейтрейсинг
Bethesda и MachineGames продолжают потихоньку обновлять Wolfenstein: Youngblood: вчера они наконец-то добавили поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Политика
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма
Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Интернет
Пользователи гаджетов на Android подверглись атаке нового вируса
Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Политика
Послание Путина: Страна ждет перемен, а дождется репрессий
15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сосредоточится на внутренней повестке дня.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как учит дочь краситься
Оказалось, что Кристина уже разрешает дочери использовать свою косметику и даже помогает ей красиво краситься, исправляя ошибки ребенка.
Авто
Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве
В марте этого года китайский бренд представит здесь свой новый кроссовер под названием Uni-T, который прежде имел внутризаводское обозначение S202.
Авто
Opel представил обновленную Opel Insignia
Компания Opel представила на автосалоне в Брюселле обновленные модели лифтбека и универсала Opel Insignia.
Здоровье
Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
Нидерланды заявили о возможной вине Ирана в крушении Boeing
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что рухнувший в Тегеране Boeing украинской авиакомпании мог быть сбит иранскими ракетами.