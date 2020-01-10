Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

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По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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