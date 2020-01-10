Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

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По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркетвчера в 11:18

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфаксвчера в 02:31

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUMвчера в 00:12

Валюта на минимуме. Как долго будут падать доллар и евро

Life.ruвчера в 01:40

Рубль днем стабилен в отсутствие сильных сигналов

ПРАЙМвчера в 06:20
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Здоровье

Врачи назвали опасные для мозга напитки

Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
ToDay News Ufa 09 января в 17:42
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо 09 января в 04:06
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика

Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
RT на русском 09 января в 03:04
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 08 января в 01:06
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Выходившая на телеканале «Россия 1» последние 28 лет программа «Сам себе режиссер» закрыта.
Телеканал 360° вчера в 09:05
Гаджеты

Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR

Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
CyberSport.ru вчера в 01:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Опасения поклонников подтвердились: принц Гарри и его супруга решили отказаться от выполнения королевских обязанностей.
StarHit.ru 08 января в 15:00
Общество

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
РИА Новости вчера в 15:51
Армия и оружие

Канада потребовала от США обосновать убийство Сулеймани

Оттава требует, чтобы США предоставили подробные объяснения необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили источники в канадском правительстве.
Взгляд.ру вчера в 16:24
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву

Эхо Москвы 01:04
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Космос

Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»

Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
News.ru вчера в 08:11
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Пятый канал 00:45
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс 09 января в 06:47
Общество

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru вчера в 12:06
Происшествия

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
РИА Новости вчера в 17:14
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
REGNUM вчера в 18:49
Футбол

Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА

Bobsoccer 09 января в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
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