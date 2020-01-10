Финансы
REGNUMРубль удерживает завоеванные позиции
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали опасные для мозга напитки
Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Происшествия
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Выходившая на телеканале «Россия 1» последние 28 лет программа «Сам себе режиссер» закрыта.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Опасения поклонников подтвердились: принц Гарри и его супруга решили отказаться от выполнения королевских обязанностей.
Общество
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
Армия и оружие
Канада потребовала от США обосновать убийство Сулеймани
Оттава требует, чтобы США предоставили подробные объяснения необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили источники в канадском правительстве.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Космос
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Общество
В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Происшествия
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
Футбол