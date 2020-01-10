Финансы

REGNUMREGNUMРубль удерживает завоеванные позиции

По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфаксвчера в 02:31

Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркетвчера в 11:18

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUMвчера в 00:12

Валюта на минимуме. Как долго будут падать доллар и евро

Life.ruвчера в 01:40

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ruвчера в 00:05

Прогноз по курсу доллара: доллару предсказали рекордное падение

Рамблервчера в 16:01

Рубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

МонаВиставчера в 23:16
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Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

RT на русском вчера в 23:46
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку

REGNUM вчера в 01:05
Кино

В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»

В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 01:22
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Экономика

Пенсионеров обяжут выполнять новое требование от государства

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начали поступать новые требования от налоговой инспекции.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости вчера в 16:59
Шоу-бизнес

«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске

Lisa.ru вчера в 08:40
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма

«Мой коллега отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях», — написал глава МИД Украины.
Рамблер 08 января в 07:07
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Гаджеты

Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma

Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
3DNews вчера в 02:30
Технологии

Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
ФАН вчера в 06:53
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Матч ТВ вчера в 19:06
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия вчера в 02:12
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости 09 января в 01:44
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM 09 января в 23:20
Авто

В России запатентовали самодельный Lotus Seven

Для постройки самодельного Lotus Seven у Зангиеву потребовалось 8 лет и 250 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 06:54
Космос

Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Ин-спейс.ру 09 января в 02:21
Наука

Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах

Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
News.ru вчера в 09:08
Происшествия

Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП

Женщина взяла под опеку девочку-инвалида и ее двух сестер после того, как их мать лишили родительских прав.
ФедералПресс вчера в 02:14
Авто

УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Автоновости дня 09 января в 11:05
Теннис

Хачанов уступил Лайовичу на ATP Cup

Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в первом полуфинальном поединке на ATP Cup.
Газета.Ru 00:03
Общество

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
РИА Новости вчера в 00:42
Наука

Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи

Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.
N+1 09 января в 11:19
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
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Общество

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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Космос

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Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
РИА Новости вчера в 21:20
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Lenta.ru вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
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