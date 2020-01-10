Финансы
REGNUMРубль удерживает завоеванные позиции
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
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Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку
Кино
В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»
В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Пенсионеров обяжут выполнять новое требование от государства
Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начали поступать новые требования от налоговой инспекции.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма
«Мой коллега отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях», — написал глава МИД Украины.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Технологии
Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет
Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Авто
В России запатентовали самодельный Lotus Seven
Для постройки самодельного Lotus Seven у Зангиеву потребовалось 8 лет и 250 000 рублей.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Наука
Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах
Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
Происшествия
Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП
Женщина взяла под опеку девочку-инвалида и ее двух сестер после того, как их мать лишили родительских прав.
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Теннис
Хачанов уступил Лайовичу на ATP Cup
Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в первом полуфинальном поединке на ATP Cup.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Наука
Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи
Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».