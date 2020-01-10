Финансы
МонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции
Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Политика
Иран признал, что украинский Боинг был случайно сбит его ракетой
Иранские власти признали, что пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой ПВО Ирана, которая была выпущена случайно.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
В Омане назначили нового султана
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Хоккей
Панарин назвал проблему российских хоккеистов
Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Космос
Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»
Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Политика
Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на шестом этапе "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Политика
Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Авто
Стартовали продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Немецкая компания Volkswagen объявила старт продаж в Китае своего бюджетного кроссовера бренда Jetta VS7.
Футбол
«МЮ» хочет включить Рохо в сделку по Бруну Фернандешу
Английский клуб хочет включить в сделку защитника Маркоса Рохо, который уже выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
Теннис
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Здоровье
На Нижней Террасе построят новую поликлинику
На Нижней Террасе в Ульяновске построят новую взрослую поликлинику на 250 посещений, сообщил губернатор Сергей Морозов, который вчера посетил дневной стационар поликлиники №2 ГУЗ "Центральная городская клиническая больница".