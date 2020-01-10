Финансы
МонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции
Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
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Футбол
Кьяртанссон и Денисов покидают «Рубин»
Нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Виталий Денисов покинули "Рубин", об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Футбол
Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Технологии
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Биатлон
Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Победное время сборной Норвегии составило 1 час 14,11 минуты при 11 дополнительных патронах и без штрафных кругов.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
Политика
Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит
Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит.
Футбол
«Зенит» заинтересовался нападающим «Торино» Дзадзой
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Политика
В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было
8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
Политика
КСИР Ирана взял на себя ответственность за сбитый по ошибке Boeing-737
Аэрокосмические войска Корпуса стражей исламской революции Ирана взяли на себя всю ответственность за катастрофу украинского лайнера Boeing-737.
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Общество
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Спорт
Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске
СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Общество
Переехавшие в тульские села учителя получат миллион рублей
Компенсационную выплату получат педагоги, соответствующие ряду требований и при соблюдении комплекса условий.