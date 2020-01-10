Финансы

МонаВистаМонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфаксвчера в 02:31

Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркетвчера в 11:18

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUMвчера в 00:12

Валюта на минимуме. Как долго будут падать доллар и евро

Life.ruвчера в 01:40

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ruвчера в 00:05

Рубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

МонаВиставчера в 23:16
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Футбол

Кьяртанссон и Денисов покидают «Рубин»

Нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Виталий Денисов покинули "Рубин", об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Soccer.ru 04:52
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Футбол

Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»

Газета.Ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
РБК 07:25
Технологии

Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия

Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Ридус вчера в 15:14
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa 01:02
Армия и оружие

В США назвали российский Су-57 небоеспособным

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Газета.Ru 04:07
Биатлон

Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Победное время сборной Норвегии составило 1 час 14,11 минуты при 11 дополнительных патронах и без штрафных кругов.
REGNUM 07:40
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
BFM.ru 07:00
Политика

Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит

Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит.
Эхо Москвы вчера в 23:30
Футбол

«Зенит» заинтересовался нападающим «Торино» Дзадзой

Московский Комсомолец 07:20
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Политика

В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
ТАСС 06:34
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
RT на русском 06:53
Политика

КСИР Ирана взял на себя ответственность за сбитый по ошибке Boeing-737

Аэрокосмические войска Корпуса стражей исламской революции Ирана взяли на себя всю ответственность за катастрофу украинского лайнера Boeing-737.
Российская газета 05:40
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Известия 05:37
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Общество

Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»

Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски.
Lenta.ru 07:22
Общество

На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн

Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Русская Планета 07:13
Политика

Сбившая украинский Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов

News.ru 05:35
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Политика

Украина опубликовала фото фрагментов сбитого самолета в Иране

Известия 07:41
Спорт

Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеской Олимпиаде

Нева Спорт 06:56
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске

СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Известия 05:33
Общество

Сыгравшего «Джокера» Хоакина Феникса арестовали на демонстрации

News.ru 01:44
Общество

Переехавшие в тульские села учителя получат миллион рублей

Компенсационную выплату получат педагоги, соответствующие ряду требований и при соблюдении комплекса условий.
Московский Комсомолец 09 января в 06:29
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