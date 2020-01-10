Финансы
МонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции
Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года
Свободная Пресса09 января в 11:20
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Биатлон
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе
Политика
Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО
В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Экономика
Акции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии
Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Политика
Борисов рассказал об «ахиллесовой пяте» российской космонавтики
Вице-премьер РФ Юрий Борисов обозначил приоритеты развития российской космической отрасли.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
Шоу-бизнес
Фанаты Заворотнюк массово отписываются от ее страницы в Instagram
Последняя публикация на аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась 1 января. В ней актриса поздравила своих поклонников с Новым годом.
Происшествия
У жительницы Челябинской области сожгли дом после жалобы на чиновников
Общество
Скончался султан Омана Кабус бен Саид
Происшествия
У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа
Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Армия и оружие
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Авто
Стартовали продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Немецкая компания Volkswagen объявила старт продаж в Китае своего бюджетного кроссовера бренда Jetta VS7.
Политика
Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»
Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Спорт
Конькобежки РФ выиграли золото в командном спринте на ЧЕ в Нидерландах
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 82-летнего Кончаловского с голым торсом
Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Здоровье
В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа
10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.