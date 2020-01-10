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Происшествия У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.

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