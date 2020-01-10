Финансы

МонаВистаМонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Финмаркетвчера в 11:18

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Интерфаксвчера в 02:31

Рубль удерживает завоеванные позиции

REGNUMвчера в 00:12

Эксперт оценил перспективы курса доллара после бурного начала 2020 года

Свободная Пресса09 января в 11:20

Курс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

Expert.ruвчера в 00:05

Рубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

МонаВиставчера в 23:16
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Политика

Иран отправит данные «черного ящика» сбитого Boeing во Францию

РИА Новости 03:45
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

Sportbox.RU вчера в 12:05
Политика

Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
REGNUM вчера в 23:59
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Газета.Ru 03:23
Экономика

Акции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии

Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии.
Компания 09 января в 04:26
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Политика

Борисов рассказал об «ахиллесовой пяте» российской космонавтики

Вице-премьер РФ Юрий Борисов обозначил приоритеты развития российской космической отрасли.
Вести.Ru 04:24
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
РБК 04:00
Шоу-бизнес

Фанаты Заворотнюк массово отписываются от ее страницы в Instagram

Последняя публикация на аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась 1 января. В ней актриса поздравила своих поклонников с Новым годом.
Pravda.Ru 02:20
Происшествия

У жительницы Челябинской области сожгли дом после жалобы на чиновников

Kazanfirst.ru вчера в 09:53
Общество

Скончался султан Омана Кабус бен Саид

Вести.Ru вчера в 20:01
Происшествия

У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа

Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Известия 04:29
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Происшествия

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Интерфакс вчера в 08:14
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 08 января в 18:38
Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

RT на русском 01:28
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия вчера в 03:23
Автоспорт

«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
RT на русском вчера в 12:00
Авто

Стартовали продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7

Немецкая компания Volkswagen объявила старт продаж в Китае своего бюджетного кроссовера бренда Jetta VS7.
Letnews.ru 01:59
Политика

Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»

Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит.
REGNUM 01:44
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Спорт

Конькобежки РФ выиграли золото в командном спринте на ЧЕ в Нидерландах

РЕН ТВ вчера в 15:58
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

РИА Новости 01:20
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала 82-летнего Кончаловского с голым торсом

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом.
Народные новости 04:41
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском вчера в 13:53
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 09 января в 03:14
Здоровье

В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа

10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
Гай.рф вчера в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
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