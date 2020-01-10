Финансы
МонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции
Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном
Интерфаксвчера в 02:31
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Армия и оружие
Пилот о сбитом по ошибке «Боинге»: «Шансов у экипажа не было»
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Культура
Стриптизерша пытается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов
Танцовщица Саманта Барбаш утверждает, что актриса Дженнифер Лопес опорочила ее образ в новом фильме «Стриптизерши».
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Авто
Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.
Общество
В Омане назначили нового султана
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Общество
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит более 2 тысяч сотрудников
Компания Spirit AeroSystems, один из крупнейших поставщиков деталей для самолета Boeing 737 MAX, уволит около 2,8 тыс. сотрудников из-за приостановки производства лайнера.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
Уволенная за драку с грабителем продавщица получила предложение от UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил работу Саммер Тапаса-Сатараки, продавщице магазина BestBuy на Гавайях, которая была уволена за драку с грабителем.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
Общество
На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Армия и оружие
В США признали Су-57 небоеспособным
Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.
Футбол
«Динамо» может подписать Комличенко или Соболева
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.