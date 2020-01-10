Финансы

МонаВистаМонаВистаРубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

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Прогнозы Минэкономразвития по укреплению рубля в первой половине 2020 года начинают сбываться. В ходе торгов 10-11 января курс рубля изменился лишь незначительно после повышения на прошлой неделе.
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Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

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Рубль укрепился и удерживает завоеванные позиции

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