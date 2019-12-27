Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара: рублевое ралли подошло к концу

Expert.ruвчера в 00:15

Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара

Московский Комсомолец27 декабря в 21:56

Рубль растёт к доллару

RT на русском27 декабря в 02:01

Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

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Рубль повышается к доллару на старте торгов Московской биржи

Экономика сегодня27 декабря в 02:25

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС27 декабря в 02:06

Рубль вечером слабо изменился к бивалютной корзине

Интерфакс27 декабря в 12:02
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Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM 08:50
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках жителя Омска обезглавили

Московский Комсомолец 27 декабря в 03:20
Политика

Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в воскресенье, 29 декабря, оценил договоренности России и Украины по газу.
Аргументы недели 08:57
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Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.
Дни24 08:37
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Общество

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Политика

Киеву передали 76 человек при обмене в Донбассе

Офис президента Украины в своём Telegram-канале сообщил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передали Киеву 76 человек в рамках обмена пленными.
RT на русском 09:22
Футбол

Кевин-Принс Боатенг: «Футбол сейчас просто бизнес. Все эти деньги – проклятие»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о современном футболе.
Sports.ru 07:58
Политика

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Известия 09:10
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Политика

Путин рассказал, как строили Крымский мост

Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:17
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 00:00
Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Взгляд.ру 08:01
Происшествия

Под Красноярском горит магазин с пиломатериалами

ТАСС 08:48
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Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Общество

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
РБК 08:29
Происшествия

В штате Нью-Йорк у синагоги на прихожан напал неизвестный с ножом

В американском городе Монси несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в неподалеку от здания синагоги.
Вести.Ru 00:20
Футбол

Кононов может возглавить брестское «Динамо»

Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который находится в данный момент без клуба, может вернуться к работе.В ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
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В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня 27 декабря в 09:18
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Футбол

Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Чемпионат вчера в 06:15
Политика

Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
РБК 09:25
Кино

Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года

Lenta.ru 27 декабря в 11:58
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Интерфакс 04:04
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Российская киностудия начала съёмки фильма о захваченных СБУ крымчанах

News.ru 07:55
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
РБК 05:43
Общество

В России изменили правила регистрации автомобилей

«Установлена возможность участия специализированных торговых организаций в государственной регистрации транспортных средств», — говорится в постановлении правительства.
МордовМедиа 26 декабря в 06:47
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