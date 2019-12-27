Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара
Московский Комсомолец27 декабря в 21:56
Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Финмаркет27 декабря в 08:35
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Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках жителя Омска обезглавили
Политика
Вице-премьер РФ оценил соглашение по газу с Украиной
Российский вице-премьер Дмитрий Козак в воскресенье, 29 декабря, оценил договоренности России и Украины по газу.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники
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Происшествия
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Политика
Киеву передали 76 человек при обмене в Донбассе
Офис президента Украины в своём Telegram-канале сообщил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передали Киеву 76 человек в рамках обмена пленными.
Футбол
Кевин-Принс Боатенг: «Футбол сейчас просто бизнес. Все эти деньги – проклятие»
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о современном футболе.
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Происшествия
В штате Нью-Йорк у синагоги на прихожан напал неизвестный с ножом
В американском городе Монси несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в неподалеку от здания синагоги.
Футбол
Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который находится в данный момент без клуба, может вернуться к работе.В ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Политика
Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
Кино
Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Общество
В России изменили правила регистрации автомобилей
«Установлена возможность участия специализированных торговых организаций в государственной регистрации транспортных средств», — говорится в постановлении правительства.